Cine apără și cine taie pădurile, domnule Alexe? (P) Ministrul-fariseu si-a continuat activitatea dezastruoasa si in luna mai. Romania a mai punctat doua proceduri de infringement pe mediu, pentru calitatea aerului si deseuri, iar ministrul Alexe a mai emis un sfert de milion de avize de transport de lemne. Mai mult, Alexe si Guvernul PNL nu au votat infiintarea unei structuri specializate care sa ancheteze furturile din padurile tarii – DNA-ul Padurii - lege votata de parlamentarii PSD. Tot in aceasta luna, Alexe a d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

