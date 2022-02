Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina trece prin momente grele, iar Volodimir Zelenski a ramas sa lupte pentru țara alaturi de soldați și civili. Acesta a acceptat negocierile, dar se teme ca lucrurile nu se vor schimba in bine. Ce mesaj emoționant a postat Alina Pușcaș despre președinte.

- Administrația americana a aprobat sambata dimineața un ajutor in valoare de 350 de milioane de dolari pentru securitatea si apararea Ucrainei, potrivit unui nou memorandum publicat de Casa Alba, scrie Reuters.com. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca ajutorul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat duminica pe omologul sau american, Joe Biden, la Kiev pentru a arata sprijinul Washingtonului in fata riscului unei invazii ruse, scrie AFP. "Sunt convins ca vizita dumneavoastra la Kiev in urmatoarele zile (...) ar fi un semnal puternic si ar…

- Zilele urmatoare vor fi cruciale în privința confruntarii Rusia-Occident pe tema Ucrainei, a spus președintele francez Emmanuel Macron dupa întâlnirea de luni cu Vladimir Putin, care a sugerat ca au fost înregistrate unele progrese în cadrul negocierilor, transmite Reuters.…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat ca incepand cu 24 ianuarie sa inceapa evacuarea familiilor angajaților Ambasadei SUA la Kiev. La post va ramane minimul necesar pentru funcționare. Anunțul vine in contextul in care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca are informații…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat liderii europeni sa adopte o pozitie ferma si unita impotriva Rusiei, in contextul temerilor ca Moscova ar putea pregati o invazie a Ucrainei, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a incheiat vineri doua zile de discutii…

- La summitul de miercuri al Parteneriatului Estic, liderii Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova au facut lobby pentru inceperea negocierilor de aderare a tarilor lor la Uniunea Europeana, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut cu acest prilej si intalniri separate…