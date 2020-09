Cine achită factura? Ciolacu sau PSD? Sorin Roșca Stanescu Marcel Ciolacu, inainte de a fi ales președinte plin al partidului, și-a asumat in mod public raspunderea pentru reușita moțiunii de cenzura. PSD, ca partid politic, la randul sau a legat ombilical aceasta moțiune de cenzura de nemajorarea cu 40% a punctului de pensie și de nedublarea alocațiilor de stat pentru copii. […] The post Cine achita factura? Ciolacu sau PSD? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PSD Carmen Dan a explicat, luni seara, la Sinteza Zilei, de ce a lipsit la votul pentru moțiunea contra Guvernului Orban, prezentand și un document in acest sens. Intr-o intervenție telefonica la Sinteza Zilei, fostul ministru de interne, Carmen Dan, a spus ca este intr-o „situație in care…

- Liderul pro Romania, Victor Ponta, susține ca partidul pe care il conduce va aduce 25 de voturi la moțiunea de cenzura de azi, deși are doar 24 de parlamentari. Ponta a scris pe pagina sa de Facebook ca l-ar fi convins pe senatorul PSD Eugen Teodorovici sa voteze moțiunea de cenzura, chiar daca acesta…

- In ziua dezbaterii și votarii moțiunii de cenzura, opoziția constata ca nu are, cel puțin matematic, numarul necesar de voturi, respectiv 233. PSD, ALDE, ProRomania si PPUSL aveau matematic 234 de voturi, cu unul peste limita majoritatii. Insa Adrian Todor, deputat PSD de Arad, a intrat ieri in carantina,…

- Actuala conducere a PSD a planificat de la inceputul verii sa depuna moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban chiar in pragul alegerilor locale. In actualul context politic și sanitar, miza politica a crescut semnificativ pentru social-democrați, iar demersul acestora va contura taberele pe scena…

- PSD a prezenta ”Cartea neagra a guvernarii liberale, suma motivelor pentru care guvernul PNL trebuie sa plece”. Social-democrații au facut și o ”cronologie a iresponsabilitații PNL”, care cuprinde perioada 23 februarie – 16 iulie. In fața riscului iminent de epidemie cu noul coronavirus, PSD a atras…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, ca CExN a hotarat oficial ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban sa fie depusa la jumatatea lunii august. „Un haos mai mare decat este acum nu poate fi creat. Am hotarat astazi depunerea unei moțiuni de cenzura in luna august.…

- Paul Stanescu, secretar general interimar al PSD, a anunțat ca partidul va depune o moțiune de cenzura la cererea primarilor din partid, astfel incat alegerile locale sa fie organizate de un alt guvern. ”Depunem moțiunea de cenzura și aceasta va trece suta la suta. Toți primarii PSD ne transmit aceleași…

- Un parlamentar liberal este convins ca liderul PSD doar mimeaza lupta contra PNL, prin depunerea moțiunii de cenzura, ca sa demonstreze partidului ca merita șefia. Deputata Antoneta Ionița (PNL) a apreciat joi ca liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a anunțat moțiunea de cenzura cu un singur scop:…