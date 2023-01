Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a prezentat miercuri lista spitalelor care vor beneficia de finantare prin PNRR. Sper sa avem totii sansa ca aceste spitale sa se construiasca pana la mijlocul anului 2026, suntem extrem de preocupati sa nu punem niciun fel de bariere birocratice, a spus el la…

- Piata asigurarilor si-ar putea mentine o parte din avansul consemnat in 2022. Motorul pietei va ramane in continuare zona asigurarilor auto, mai exact segmentul RCA.Ziarul Financiar anunța ca evolutiile privind preturile politelor, dar si volumul vanzarilor vor fi factori determinanti privind…

- Proiectul de norma al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind cresterea contributiilor datorate de asiguratorii care activeaza pe zona asigurarilor generale la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) de la 2,5%, la 4%, in urma efectelor falimentului City Insurance, a fost adoptat. Prevederea…

- De saptamana trecuta, comuna Lerești are una dintre cele mai moderne piețe agroalimentare din județ, necesara atat pentru producatorii locali, cat și pentru cei din zonele limitrofe. Proiectul a fost finanțat din bugetul local, dar și cu sprijin financiar (7 miliarde lei vechi) de la Consiliul Județean…

- Istoria falimentului firmei de asigurari City Insurance risca sa se repete, atrage atenția Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Organizația arata ca, sub protecția ASF, Euroins inregistreaza aceleași grave nereguli ca și la City Astfel, asiguratorul, care a…

- Se pregatesc schimbari importante pe piata RCA. Autoritatile ar putea avea acces in timp real la dosarele de dauna ale soferilor, ca sa verifice daca firmele de asigurari iși despagubesc clientii la timp si complet. Proiectul care prevede acest lucru a fost lansat in dezbatere publica si, daca va obtine…

- „Va multumesc foarte mult pentru prezenta dumneavoastra aici. Ea inseamna enorm pentru PNL si pentru Romania. Este un angajament, este o promisiune, este semnalul pentru normalitate. Faptul ca avem atatia reprezentanti ai mediului privat astazi este un semn de normalitate, pentru ca vorbim despre un…

- Piața asigurarilor RCA are in continuare probleme in ceea ce privește achitarea despagubirilor rezultate din accidente auto, ceea ce duce la probleme pentru despagubiți și la mii de procese in instanța. „Cu 50.000 de dosare neachitate și procese in instanța cu echivalentul a 200 milioane euro, Euroins…