Sanziana Negru le arata in timp real fanilor ei de pe rețelele personale de socializare ce face in viața de zi cu zi. De aceasta data, ea și-a surprins fanii cu postarea pe care a facut-o pe InstaStory. Inainte de plecarea in America Express, vedeta a fost vizitata de cineva neașteptat. Influencerița a ramas uimita in momentul in care a vazut cine este in curtea ei. Iata ce a pus pe InstaStory!