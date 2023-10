Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Cordoș, șeful Postului de Poliție din Așchileu, județul Cluj, s-a ales cu un dosar penal, fiind și cercetat disciplinar de catre conducere IPJ Cluj, dupa ce a fost prins la furat. Cordoș nu se afla la prima abatere. Andrei Cordoș a ajuns sa fie cercetat de catre IPJ Cluj, dupa ce a furat 140…

- Politistii din judetul Maramures anunta ca au deschis un dosar penal si fac verificari dupa ce un barbat a sesizat telefonic faptul ca din locuinta i-au fost furate doua sume mari de bani. Conform reclamatiei pagubitului, persoane neidentificate i-au sustras 118.250 de euro si 124.300 de lei. Conform…

- In noaptea de 02/03 august a.c., in jurul orei 00.00, un echipaj de politie din cadrul Sectiei de politie rurala Maracineni a fost sesizat de catre un barbat in varsta de 59 de ani, din Zarnesti, cu privire la faptul ca a surprins o persoana in timp ce-i sustragea cainele ciobanesc din fața imobilului.

- Sonia Ferrari a fost surprinsa de polițiști conducand fara permis de conducere, la bordul unei mașini de lux. Nepoata manelistului Nicolae Guța a explicat insa cum au stat lucrurile in realitate, avand o poveste diferita de cea a oamenilor legii.

- In urma cu o seara, Sonia Ferrari a intrat in atenția polițiștilor. Se pare ca, nepoata lui Nicolae Guța a fost prinsa conducand fara permis. In urma acestui incident, polițiștii au deschis un dosar penal pe numele ei. Cine este Sonia Ferrari și ce spune aceasta despre incidentul de noaptea trecuta.…

- Sonia Ferrari a trecut prin momente de coșmar, dupa ce, in urma cu o seara, a ajuns pe mana polițiștilor și a fost audiata. Nepoata lui Nicolae Guța ar fi condus fara sa aiba permis, iar polițiștii i-ar fi facut dosar penal. Ei bine, Sonia Ferrari a explicat ce s-a intamplat, de fapt, și de ce crede…

- Nepoata lui Nicolae Guța are probleme cu legea! Sonia Ferrari ar fi condus o mașina pe strazile din București, deși nu are permis. Tanara a fost oprita de poșițiști in trafic și s-a ales cu dosar penal. Nepoata lui Nicolae Guța se considera nevinovata și s-a aparat.

- Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guța, fost oprita in trafic de polițiști, in zona Bd. Pierre de Coubertin, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere, susțin surse judiciare.In acest moment se afla la Sectia 9 Politie pentru audieri și se va intocmi dosar penal pentru…