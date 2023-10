Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Moinești au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto de 23 de ani din comuna Parjol care ar fi provocat accident rutier și ar fi parasit locul faptei. Acesta a fost introdus in Arestul I.P.J. Bacau. La data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 22.00, Poliția Municipiului…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu polițiștii din Moinești au desfașurat activitati specifice in vederea depistarii unui barbat de 42 de ani, urmarit la nivel internațional. Cel in cauza se sustragea de la executarea unui mandat european de arestare emis de autoritațile…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacau au reușit sa depisteze și sa captureze un tanar in varsta de 24 de ani, care figura in bazele de date naționale ca urmarit pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea. Tanarul era cautat activ in urma unui mandat de executare a pedepsei emis de Judecatoria…

- Polițiștii și procurorii au destructurat o rețea de trafic de droguri intr-o acțiune coordonata in 6 județe Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au pus capat unei rețele de trafic de droguri de…

- Polițiștii au stat de vorba și in aceasta saptamana cu conducatorii auto, dar și-au indreptat atenția și catre școlile de șoferi, pentru a atrage atenția cu privire la modificarile legislative aduse de Legea 213 din 2023. Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacau au demarat o investigație pentru a documenta activitatea infracționala a unui barbat in varsta de 28 de ani, originar din localitate. Acesta este banuit de comiterea mai multor infracțiuni, printre care tentativa la talharie, lovire…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu polițiștii oneșteni au desfașurat activitati specifice in vederea depistarii unui barbat de 30 de ani, din comuna Stefan cel Mare, urmarit la nivel national si internațional. Cel in cauza se sustragea de la executarea unui mandat…

- In timpul unui control de rutina efectuat de polițiștii din Campia Turzii, a fost depistat un barbat din județul Bacau, conducand cu permisul suspendat in localitatea Luna. La data de 25 iulie a.c., in jurul orei 19:50, polițiștii din municipiul Campia Turzii au oprit pentru un control de rutina un…