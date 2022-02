Stiri pe aceeasi tema

- Sediul IPJ Timiș, luat la ținta de un tanar. A spart geamul de la ușa intrarii principale. Incident aparent de neințeles, astazi, in jurul pranzului, cand polițiștii au descoperit ca geamul de la ușa intrarii principale a IPJ Timiș era spart cu o piatra. Demarate rapid, cercetarile au dus...

- Un incident cel puțin bizar s-a produs sambata, dupa pranz, la Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al inspectoratului, azi, 19 februarie, in jurul orei 13:00, persoane necunoscute au spart geamul de la ușa intrarii principale in IPJ Timis. In acest moment,polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara…

- Un barbat a atacat sediul Inspectoratului de Poliție Timiș, azi noapte. Incidentul a fost semnalat de abia in aceasta dupa amiaza cand un polițist a observat ca geamul de la una dintre intrari este spart. Polițiștii faceau verificari de azi noapte dupa ce s-a semnalat ca a fost spart geamul filialei…

- Articolul VIDEO Doi copii au spart sediul unei firme dupa care au incercat sa dea foc imobilului se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Sediul unei firmei din municipiul Buzau a fost spart de doi copii, zilele trecute. Ei au furat mai multe bunuri, intre care și o bicicleta, dupa care au incercat…

- Doi minori din Buzau sunt cautați dupa ce au spart sediul unei societați comerciale din Buzau, incercand ulterior sa incendieze locuința, conform spuselor proprietarului. Cei doi copii nu au mai mult de 10 – 11 ani. Furtul a avut loc pe data de 5 februarie 2022 și a fost inregistrat de camerele de supraveghere…

- Spargere la Palatul Parlamentului duminica noapte! Un barbat aflat sub influența alcoolului a sarit gardul instituției, a spart un geam și a patruns in cladire. SPP-iștii au reușit sa-l imobilizeze și au chemat poliția. Barbatul care a spart, duminica noapte, Palatul Parlamentului, este un tanar irlandez…

- Parlamentul Romaniei a fost spart, duminica, de catre un barbat aflat in stare de ebrietate, infractiunea fiind descoperita in urma cu putin timp. Oamenii legii sunt la sediul Legislativului romanesc, pentru a preleva probe si a stabili conditiile in care a avut loc infractiunea. La sediul Parlamentului…

- Clinica Nera a cerut in instanța anularea amenzii de 80.000 de lei aplicata dupa un control realizat la cateva zile dupa moartea lui Petrica Mițu Stoian, potrivit Realitatea Plus.Imediat dupa moartea lui Mițu Stoian, in urma mai multor controale DSP, clinica a primit mai multe amenzi. Una dintre ele,…