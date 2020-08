Cine a scris Biblia?

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca indragita prezentatoare Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, ar fi fost diagnosticați cu noul coronavirus a cazut ca un traznet in Romania. Pana in prezent, nimeni din familie nu a comentat situația lor, nici macar fiica celor doi, Alexia Eram, care se comporta ca și cand nimic nu s-ar…

- Conducerea spitalului a luat aceasta decizie, dupa ce, intr-o postare pe Facebook, iubitul acesteia a acuzat medicii si asistentele ca au rugat-o sa se interneze de COVID... The post O tanara care a scris pe Facebook ca medicii i-au propus sa o treaca cu coronavirus la internare a fost data in judecata…

- „Pot fi oricine vreau sa fiu, și avocat, și doctor, și polițist. Oricat vrei sa imi aduci tu un gem, nu vei avea ocazia”. Așa suna doar o parte din mesajul transmis de ginecologul fals catre unul dintre reporterii care au scris cum, abia in aceasta sesiune din iunie, Raluca Birsan, 31 de ani, a dat…

- Soția lui Sergio Ramos este o frumoasa prezentatoare tv de care celebrul fotbalist s-a indragostit iremediabil. Acesta a spus nenumarate randuri ca inainte sa o cunoasca, a visat-o de trei ori și ca atunci cand i-a trimis primul mesaj nu s-a așteptat deloc sa ii raspunda.

- Ziarul Unirea FOTO: Antrenorul Tiberiu Tanțoș – omul care in ultimele 4 decenii s-a identificat cu schiul din Munții Apuseni | Palmares impresionant pentru abrudeanul care a scris istorie in schiul alpin din Romania In acest straniu secol al sportului, schiul poate fi considerat un templu in care curajul,…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, afirma ca Romania nu mai este tara cu cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana si acuza PSD ca a crescut premeditat inflatia. ”Inca o promisiune onorata! In guvernarea PNL, Romania nu mai este tara cu cea mai mare rata a inflatiei din UE. Am promis…

- O adolescenta in varsta de 15 ani din localitatea valceana Otesani a fost gasita spanzurata intr-o padure din localitate. Inainte de a muri, tanara, care avea media de peste 9,60 la școala, i-a dezvaluit unui prieten secretul ei teribil.

- Marcel CHIRIȚA Azi ar fi trebuit sa devina octogenar, dar timpul prea grabit nu i-a mai ingaduit sa ajunga la aceasta varsta. Ce ar fi trebuit sa spun acum despre Domnul Director, am spus in urma cu trei ani, au scris și alții in presa naționala și in cea locala, s-a scris in publicațiile noastre […]…