- Andrei Ștefanescu este cea de-a treia vedeta Antena 1 confirmata cu COVID-19, dupa Marcel Pavel și Ozana Barabancea . Prezentatorul de televiziune se afla deja internat la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”. Andrei Ștefanescu modereaza emisiunea “Showbiz Report” impreuna…

- Andrei Ștefanescu, prezentatorul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Imediat dupa ce a aflat rezultatul testului, acesta a mers la spital, acolo unde se afla acum internat. In exclusivitate pentru Star Matinal, acesta a oferit declarații despre felul…

- Elena Merișoreanu s-a luptat cu mai multe probleme de sanatate in ultima vreme. In luna martie a acestui an, artista a suferit o intervenție la picior. In cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars, Elena Merișoreanu a oferit noi detalii privind starea in care se afla, dar a vorbit și despre…

- Ștefania Costache a vorbit in cadrul emisiunii "Showbiz Report", de la Antena Stars, despre cea mai mare pierdere a ei, dar și despre cum a trecut peste aceasta perioada cumplita. "Mama a murit a doua zi de Paște, eu n-am putut gestiona nimic, am avut niște oameni langa mine. Eu nu eram pregatita…

- A debutat ca solist, dar in ultimii ani s-a reprofilat și a avut tot mai multe job-uri in televiziune. Prezentatorul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars are un moral ce i-ar putea imbarbata pe mulți, chiar daca pandemia de coronavirus i-a intrerupt, practic, cariera muzicala.Cum te gasim din…

- Dana Rogoz a nascut in urma cu doua zile, o fetița perfectsanatoasa, iar acum, cele doua se pregatesc de externare. Actrița s-a recuperatrepede și este gata sa iși duca bebelușul acasa. Vedeta și soțul ei au alesdeja numele micuței. Lia Elena a venit pe lume prin cezariana și a primit notazece la naștere.”Probabil…

- "Actele s-au depus de o luna, nu s-au depus zilele acestea, doar ca judecatoriile nu au lucrat. Urmeaza sa i se comunice lui și el sa vina in intampire și apoi sa se dea un termen. Cel mai probabil, primul termen va fi la vara, deci o sa dureze. Avocații iși fac treaba", a spus artista, in cadrul…

- Generația 99, proiectul care a luat amploare in 2019, cumuland peste 12 milioane de vizualizari la piesa Doua limbi, revine cu o noua piesa, Muzica Angro, al carei sound urban da dependența. “Pentru mine, Angro e piesa aia pe care ma dezlanțui, dau boxa tare și 2 minute și 30 de secunde intru in transa…