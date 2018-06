Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a trecut prin momente mai puțin placute, dupa ce prietenul ei necuvantator a ajuns de urgența pe mana medicilor.(Promotiile zilei la monitoare) Artista a vorbit deschis despre experiența cumplita de care a avut parte in urma cu ceva timp.(CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, RELAȚIE SPECIALA CU…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Vlad Chiricheș, la cateva zile dupa ce a fost supus unei intervenții chirurgicale la umarul stang. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Capitanul “tricolorilor” inca sufera dupa…

- Trupa „The Humans”, care a reprezentat Romania in acest an la Eurovision, a ratat calificarea. A fost mare valva printre artiștii de la noi, care au criticat prestația formației, pe scene de la Lisabona. Andreea Balan a vorbit despre Eurovision, inainte ca toate aceste lucruri sa se intample. Cantareața…

- Carmen de la Salciua a criticat-o dur pe Andreea Balan printr-o postare pe pagina de socializare. Cantareața de muzica populara spune ca Andreea greșește atunci cand se declara susținatoare a comunitații LGBT din Romania. „Coalitia pentru Familie mi se pare o mare prostie, adica tu preferi sa lasi copiii…

- Nico nu mai tine diete, dar are grija de orele la care mananca. Artista care e casatorita de peste 20 de ani sustine ca dupa ora 19.00 nu mai mananca nimic. In plus, pentru a radia de frumusete si a tine batranetea la distanta, isi face acasa cateva tratamente de infrumusetare. Nico, la un pas […] The…

- Otilia Bilionera, la un pas de moarte! Artista a avut un chist care a cauzat complicatii. Aceasta a ajuns pe ultima suta de metri la spital unde medicii au operat-o de urgenta. Acestia i-au salvat viata pe ultima suta de metri. Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator. Otilia…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…

- Actrița Diana Cavallioti, coprezentatoarea emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 2, a devenit mama, de 1 Martie. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și a marturisit ca va reveni foarte curand alaturi de actorul Dragoș Huluba pentru filmarile celui de-al noualea sezon „Gala umorului”. Actrița…