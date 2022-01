Economia europeana, condusa de Franța și Italia, a depașit rapid impactul pandemiei anul trecut, inregistrand o creștere record, deși ramane in urma Statelor Unite și Chinei. Produsul intern brut (PIB) al zonei euro a crescut cu 5,2%, la fel ca in intreaga UE, in conformitate cu prognozele de la Bruxelles, potrivit unei prime estimari publicate […] The post Cine a salvat economia europeana? first appeared on Ziarul National .