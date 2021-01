Cine a salvat cargoul Sinaia?

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Salvamont Salvaspeo Dambovita a intervenit in cursul dupa amiezii zilei de miercuri, 6 ianuarie 2021, pentru a acorda sprijin unui barbat care timp de doua nopti a dormit sub cerul liber, in zona Babele Omu. Echipamentul profesional i a salvat viata turistului care doua nopti a dormit sub cerul…

- UPDATE: Instalațiile de transport pe cablu de pe partiile din Sinaia au fost inchise.„Vant peste limita de functionare a instalatiilor, cu depunere constanta de chiciura. Gondola Carp, Telescaunul Soarelui si Teleschi Valea Soarelui nu vor mai porni astazi”, au precizat operatorii instalatiilor de transport…

- ​CFR Calatori lanseaza Trenurile Zapezii 2021, oferta de calatorie valabila din 4 ianuarie pana pe 28 februarie 2021. Astfel, pasagerii pot beneficia de o reducere de 25% la trenurile care au ca destinație/plecare statiuni montane, cum sunt cele de pe Valea Prahovei si Vatra Dornei. Reducerea de 25%…

- Decembrie a fost în ultimii ani o luna mult mai calda decât era în anii 70' sau 80', 2019 și 2015 aducând abateri de peste 3 grade fața de media normala a temperaturii. Cea mai ridicata temperatura de decembrie a fost în 1985, la Câmpina, când s-au înregistrat…

- Un tanar de 28 de ani care a urcat in noaptea de luni spre marti pe un bloc din municipiul Constanta, amenintand ca se arunca in gol pentru ca a fost amendat din cauza nerespectarii masurilor impuse in perioada de carantina, a fost convins de politisti sa renunte la gestul sau.

- Un turist din București s-a aventurat in munți fara echipament, pe intuneric. Barbatul de 34 de ani a fost nevoit sa ceara ajutorul jandarmilor. Jandarmii montani din Sinaia au fost alertați, miercuri seara, sa ajute un turist, informeaza Mediafax.Bucureșteanul, din cauza lipsei echipamentului…

- Copilul a fost transportat la spitalul din Mangalia, dar nu a putut fi salvat.O nenorocire s a petrecut astazi la Mangalia, un copil de numai trei ani pierzandu si viata.Dupa cum a transmis Claudia Tatarici, purtator de cuvantul al SAJ Constanta, e vorba de un copil de trei ani, care a cazut de la etaj.Baietelul…