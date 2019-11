Stiri pe aceeasi tema

- București. Un meci nebun a avut loc, azi, intre Metaloglobus și UTA. Ambele echipe au ratat cat pentru trei meciuri, cu un plus parca pentru aradeni, care au avut situații incredibile, de singur cu portarul. La prima acțiune, UTA a deschis scorul. Era minutul 8, cand Miculescu a trimis…

- Gabriel Murariu (52 de ani), profesor universitar de Fizica la Facultatea de Stiinte si Mediu din Galati, este unul dintre putinii dascali din Romania specializati pe Fizica teoretica. Profesorul contribuie de ani de zile cu inovatii la crearea unor drone specializate pe monitorizarea factorilor de…

- Cristina Pucean a traversat, acum cateva luna, una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Celebra dansatoare și-a pierdut nepotul, care a murit in urma unui cumplit incendiu. Acum, se vindeca incet incet. Mai mult, are chiar motive de a zambi, pe care le-a impartașit cu fanii ei.

- Profesorul Silviu Gurlui a postat pe pagina sa de Facebook o secvența din traficul ieșean, in condițiile in care se vorbește tot mai des de poluare. O dubița scotea fum pe țeava de eșapament la fel ca un furnal. ””Strigau oamenii dupa masina. Opreste masina ca ne omori…” Este de neimaginat cita poluare.…

- Ianis Hagi a devenit unul dintre cei mai laudați jucatori romani. Dupa cuvintele frumoase rostite de Marius Șumudica la adresa fostului jucator al Viitorului, a venit și randul lui Gica Popescu sa il incurajeze pe mijlocașul in varsta de 20 de ani, anunța MEDIAFAX.Citește și: Indemn pentru…

- Dupa ani petrecuți intr-o inchisoare din China, ținut in condiții inumane și supus unor tratamente degradante, Marius Balo este la un pas de a se intoarce in Romania. Profesorul universitar a fost arestat și condamnat la opt ani in spatele gratiilor pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari.

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau se declara nedumerit si indignat de discursul lui Leonid Manakov, seful reprezentantei Transnistriei in Federatia Rusa, rostit la sedinta in plen din 23 septembrie curent a celei de-a 42-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU. Acesta a vorbit…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat, inainte de ședința CEX a PSD de miercuri seara, intrebata ce crede despre decizia CCR, ca hotararea confirma ce a susținut mereu și anume faptul ca președintele Klaus Iohannis a acționat neconstituțional.„Confirma ceea ce am spus de fiecare data, ca…