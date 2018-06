Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de foodtrucks intr-un singur loc! E greu sa reziști tentației daca ești gurmand pentru ca in weekendul acesta, la Romexpo, are loc cel mai mare festival de food truck din Romania, cea mai mare adunare de camionete cu mancare buna! Vino intre 25 si 28 MAI (vineri, sambata, duminica intre orele 12.00…

- In perioada 16 – 19 mai 2018, va avea loc evenimentul tip expo & conference EXPO SHOP – Future Retail Solutions, prima expozitie din Romania dedicata industriei de retail, un eveniment B2B organizat de Euroexpo si Romexpo, in parteneriat cu revista retail-FMCG.ro. EXPO SHOP va fi locul unde, timp de…

- Columbianul Maluma concerteaza pentru prima oara la Bucuresti pe 30 iunie 2018, in prima zi a festivalui de muzica latino “El Carrusel”. Festivalul are loc in perioada 30 iunie – 1 iulie 2018, la Romexpo, iar in cadrul festivalului urmand sa concerteze și Juan Magan, Robin Schulz, Andra, Fly Project,…

- Consiliul Judetean va promova atractiile judetului, saptamana viitoare, la Targul International de Turism de la Bilbao, Spania, prin intermediul standului inchiriat de Ministerul Turismului. De curand, conducerea judetului a semnat un acord de colaborare cu regiunea spaniola La Rioja, ai carei reprezentanti…

- Trupa Nightwish revine dupa trei ani in Romania pentru un concert aniversar la Romexpo, in aer liber. Show-ul face parte din turneul mondial „Decades“ prin care trupa finlandeza sarbatoreste 20 de ani de activitate.

- Prezenta neasteptata la Romexpo! Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va vizita miercuri, 28 martie, Salonul Internațional Auto București „SIAB 2018”.Vizita sefului statului la Romexpo este programata pentru ora 17.Citeste si: Rasturnare de situatie…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Consiliul Județean Cluj va participa in perioada 7-11 martie 2018 la Targul Internațional de Turism ITB de la Berlin, unul dintre cele mai mari evenimente de profil din lume.