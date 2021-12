Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile zilei vin din orașul Panciu, județul Vrancea, acolo unde primaria a montat bradul de Craciun chiar in mijlocul unei intersecții. Acest lucru nu ar fi fost neaparat o problema, insa mașinile nu mai au destul loc sa treaca.

- A aparut o noua problema sanitara in Romania. Autoritațile fac un apel crunt la adresa cetațenilor. Ce mesaj au adus in prim-plan oamenii legii și care a fost reacția romanilor? Poliția Romana, apel catre cetațeni: noua problema sanitara Poliția Romana a venit cu un mesaj pentru romani. Oamenii legii…

- Autoritațile sanitare anunța ca, marți, nu mai sunt locuri libere in secțiile ATI COVID din spitalele din Romania. Potrivit statisticilor, marți, in Romania sunt 1.453 de paturi de ATI destinate paciențil...

- In spitalele din Romania, miercuri erau libere doar 5 paturi de terapie intensiva pentru pacienții cu COVID-19, conform ultimelor date anunțate de catre autoritați. In data de 29 septembrie, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.374 de paturi de terapie intensiva…

- Sambata, in spitalele din Romania erau libere doar 12 paturi la terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, fiind judete, precum Iasi, Cluj, Timis, Brasov, in care nu este disponibil niciun loc la ATI pentru persoanele infectate cu noul virus. Conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la…