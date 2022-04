Șoferul mașinii care a provocat incidentul de la Ambasada Rusiei de miercuri dimineața este Bogdan Draghici, președintele Asociației T.A.T.A. Personaj controversat, Bogdan Draghici a fost de mai multe ori in atenția presei in trecut, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi abuzat sexual fiica vitrega, care avea 10 ani la acel moment. Luni, a venit și sentința: 15 ani de inchisoare. Bogdan Draghici este avocat de profesie și a devenit cunoscut din postura de președinte al Asociației TATA, un ONG care susținea drepturile taților asupra propriilor copii, in contextul proceselor de divorț. Iata și mesajul…