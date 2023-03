Stiri pe aceeasi tema

- America Express a adus noi surprize pentru concurenții ramasi in cursa de pe Drumul Aurului, in editia de duminica, 12 martie 2023, difuzata pe Antena 1 si AntenaPLAY. Echipele ramase in competiție au primit o veste neașteptata de la Irina Fodor in semifinala America Express.

- Concurenții au trecut prin probe amuzante și diferite in ediția din aceasta seara de la America Express - Drumul Aurului. Cine a obținut imunitatea de data aceasta. Echipele nu au fost surprinse atunci cand au aflat.

- America Express isi poarta echipele mai departe, pe Drumul Aurului, la Antena 1, unde probele si surprizele intalnite in cale nu inceteaza sa ii uimeasca pe concurenti. In ediția cu numarul 22 din America Express, difuzata luni, 20 februarie 2023, echipele au scos toate “armele” din dotare pentru a…

- Cine a obținut prima imunitate din ultima etapa din Guatemala a emisiunii America Express - Drumul Aurului. Ce echipa a terminat toate misiunile și caștigat biletul catre Columbia dupa ce a ajuns la Irina Fodor pe primul loc.

- 7 echipe continua pe Drumul Aurului in America Express cu gandul la urmatoarea țara, Guatemala. In cea de-a 15-a ediție a emisiunii, o noua echipa a obținut Imunitatea și are biletele asigurate pentru Guatemala.

- Concurenții au facut tot ce le-a stat in putința pentru a obține prima imunitate din a patra etapa de la America Express. Cele 7 echipe au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, insa doar o doi concurenți s-au bucurat de cel mai ravnit avantaj de pe Drumul Aurului.

- Dupa o ediție in care provocarile au fost la tot pasul, concurenții au aflat cine a obținut cea de-a doua imunitate din etapa cu numarul 2 de pe Drumul Aurului. Probele nu au fost deloc ușoar, iar echipa caștigatoare nici nu se aștepta ca va fi in fruntea clasamentului.

- Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena 1! Pe 15 ianuarie, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmari startul unei curse nebune, pe un traseu de peste 7.000 de kilo