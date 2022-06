Cine a lipsit din poza de familie de la jubileul de platină al Reginei Elisabeta a II-a Britanicii au o vacanța de patru zile in care pot sarbatori Jubileul de Platina al reginei Elisabeta. Strazile din Londra sunt pline de oamenii care participa la festivitațile in cinstea reginei Elisabeta, cu ocazia celebrarii Jubileului sau de Platina pentru cei 70 de ani de domnie. FOTO Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia Familia regala s-a adunat alaturi de regina Elisabeta la balconul Palatului Buckingham, fara Meghan și Harry, pentru a urmari ceremonia Jubileului de Platina Britanicii s-au urcat pe arcada de la metrou pentru a vedea mai bine. Foto: Amer Ghazzal / Shutterstock… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

