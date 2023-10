Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC), a anunțat, astazi, ca și-a retras susținerea pentru Mihail Bagas la funcția de primar general al mun. Chișinau, ultimul fiind arestat pentru 30 de zile in dosarul finanțarii din partea lui Ilan Șor. Mai mult, formațiunea declara ca o va acționa in judecata…

- Viitorul președinte al Romaniei se joaca la casele de pariuri. Mai credibile decat sondajele, spun unii, aflam ca pariorii dau favoriții, spun cotele. Apar și surprize. Mircea Geoana ar fi revelația. Marele favorit, cum s-ar spune, in timp ce Marcel Ciolacu nu se prea vede. Ciuca sta bine, pe 2, și…

- „Astazi, avem o veste buna și de la Ministerul Fondurilor Europene. Toate cardurile sociale au fost incarcate cu sumele pentru alimente, aferente tranșei pe luna august. Vorbim de peste 2.4 milioane de romani care au primit un sprijin de 250 de lei din partea statului. In acest moment, mai avem o diferența…

- „As dori sa va multumesc pentru ca m-ati primit la Bucuresti. Va multumesc dumneavoastra si autoritatilor romane pentru ca ati asigurat securitatea Universitatii de vara de la Baile Tusnad si pentru ca ati facut posibil ca discursul meu de astazi sa se desfasoare in mod pasnic si fara tulburari”, i-a…

- Fotoliul de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse a ramas vacant prin demisia Gabrielei Firea și astazi conducerea PSD va anunța cine va conduce acest minister. Cei din conducerea PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu, vor anunța a astazi cine va fi noul ministru al Familiei, Tineretului…

- Gabriela Firea a demisionat din funcția de Ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, spun surse Antena 3 CNN. In aceasta dimineața, senatorul PSD a ajuns la Guvern, unde a avut o discuție cu premierul Marcel Ciolacu. Se pare ca, in urma discuției, Gabriela Firea a luat decizia de a-și…

- E mobilizare pe retelele de socializare pentru organizarea unui miting in Piata Victoriei. Protestatarii vor cere demisii din partea ministrilor Muncii si Familiei in urma scandalului privind seniorii maltratati in centrele din Voluntari.Conform anuntului, protestul este programat sambata, de la ora…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni seara la Romania TV ca nu are niciun motiv pentru care sa demisioneze, acest lucru fiind cerut de CRJ, primul ONG care a sesizat abuzurile din Voluntari. Imediat dupa sesizare, ministerul lui Budai a denunțat protocolul cu CRJ, potrivit aktual24.ro .…