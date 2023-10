Stiri pe aceeasi tema

- Telefonul si castile artistei DJ Lalla au fost furate de pe plaja. Hotul a fost prins cu o aplicatie pe care chiar Laura o instalase. Politia confirma ca fata care apare in imaginile filmate in zona cluburilor din Mamaia este Laura Roșca.Oamenii legii mai spun ca hainele ei nu au fost gasite. Adidasii,…

- Pe 28 septembrie, dimineața, turiștii care se plimbau pe plaja din Mamaia aveau sa descopere trupul neinsuflețit al unei tinere, despre care ulterior s-a aflat ca este Laura Roșca, alias Dj Lalla, de 34 de ani. Anchetatorii aflați la locul faptei incepeau investigațiile, ulterior fiind aflate și concluziile…

- Apar noi detalii in cazul tinerei care a fost gasita fara viața pe o plaja din stațiunea Mamamia, la data de 28 septembrie 2023. Cunoscuta sub numele de Dj Lalla, Laura Rosca a fost cazata in casa unui barbat. Cu toate acestea, el a refuzat sa vorbeasca despre ultimele clipe din viata ei. Iata ce mesaj…

- Laura Rosca, cunoscuta drept DJ Lalla, a murit inecata in mare, in Mamaia, pe data de 28 septembrie. Apar detalii care pot schimba ancheta in cazul morții lui Dj Lalla. Iata ce au surprins camerele de supraveghere pe plaja!

- O persoana a gasit sambata dimineața, 30 septembrie, in apropierea locului unde a fost gasit cadavrul artistei Laura Roșca, cateva obiecte și le-a predat Poliției, au declarat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.Este vorba despre un telefon mobil, o pereche de caști și adidașii, care i-au aparținut…

- DJ Lalla a fost gasita fara viața pe o plaja din Mamaia de catre o turista. Aceasta a alertat imediat autoritațile. Inițial, oamenii legii au pus in discuție mai multe variante, anume ca și-a luat viața, ca a fost ucisa sau ca a decedat inecata. Medicii legiști au stabilit astazi cauza morții tinerei…

- Este ancheta la malul marii dupa ce artista din Cluj, Laura Roșca, a fost gasita decedata pe plaja din Mamaia. Se ia in calcul atat inecul, cat si suicidul, femeia neavand urme de violenta pe tupul ei.

