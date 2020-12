Cine a fost Sfânta Filofteia, ocrotitoarea Țării Românești, și cum au ajuns moaștele ei la Curtea de Argeș Pe 7 decembrie, romanii o sarbatoresc pe Sfanta Filofteia, mucenița considerata ocrotitoarea Țarii Romanești și ale carei moaște se gasesc la Manastirea de la Curtea de Argeș inca din secolul XIV. Cu toate ca multa lume a auzit de ea, puțini sunt cei care știu cine a fost Sfanta Filofteia și cum a ajuns aceasta sa fie considerata ocrotitoarea Țarii Romanești, deși nu este originara de pe aceste meleaguri. Viața Sfintei Filofteia Sfanta Mucenița Filofteia a trait la inceputul secolului al XIII-lea pe teritoriul actual al Bulgariei. Ea s-a nascut in apropiere de orașul Veliko Tarnovo, intr-o familie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

