Stiri pe aceeasi tema

- Slujbele de Boboteaza se vor desfasura cu respectarea regulilor sanitare Patriarhul Daniel. Foto. basilica.ro. Ceremoniile religioase prilejuite de Boboteaza se vor desfașura anul acesta în bisericile din țara cu respectarea regulilor sanitare impuse de pandemia de coronavirus. …

- O echipa de arheologi a anuntat ca a descoperit locul in care, in jurul anului 29 d.H., a fost condamnat la moarte si executat Ioan Botezatorul, profetul care a anuntat venirea lui Iisus Hristos si care l-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu in apele Iordanului.

- Minunea de Boboteaza: Apa raului Iordan iși intoarce cursul in fiecare an de Boboteaza Pe malul rasaritean al Iordanului, Ioan Botezatorul a anunțat venirea lui Mesia. Pe malul acesta, vis a vis de orașul Ierihon, a venit Iisus pentru a fi botezat de catre Ioan Botezatorul in apele Iordanului. Locul...…

- O echipa de arheologi a anuntat ca a descoperit locul in care a fost condamnat la moarte si executat Ioan Botezatorul in jurul anului 29 e.n., profetul care a anuntat venirea lui Iisus Hristos si care l-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu in apele Iordanului, transmite luni Live Science. Biblia…

- Aceasta sarbatoare reprezinta botezul în apa Iordanului a lui Iisus Hristos de catre Sfântul Ioan Botezatorului. Înainte de Boboteaza, dar și ziua de Boboteaza, sunt sfințite aghiasma mare. De Boboteaza sunt respectat cu sfințenie mai multe tradiții…

- Duminica, pe 6 decembrie, copiii iși pregatesc ghetuțele și-l așteapta nerabdatori pe Moș Nicolae. Puțini știu probabil ca Sfantul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor și de aceea an de an tradiția este ca cei mici sa primeasca pe 6 decembrie dulciuri și cadouri. Cine este Sfantul Nicolae? Sfantul…

- Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Postul Craciunului, iar cu o zi inainte de inceputul Postului Nasterii Domnului, in traditia populara romaneasca este respectata ca o sarbatoare „Lasatul secului”. Lasatul Secului este ultima zi in care creștinii mai pot manca mancaruri “de dulce”. Pe vremuri,…

- Conoscutul portal creștin Doxologia.ro relateaza una dintre minunile observate la Sfanta Parascheva. Cand se afla langa racla, Parintele Cleopa a avut parte de una dintre minunile care s-au intamplat la moastele Sfintei: o femeie, plangand, l-a rugat s-o lase sa-i daruiasca Sfintei o pernuta, drept…