- Actorul Ion Caramitru, director al Teatrului Național din București a incetat din viața astazi la Spitalul Elias unde era internat de circa doua.saptamani. Ultimele comunicate medicale erau optimiste in privința sanatații marelui actor care l-a jucat, intre alte roluri de varf, pe Hamlet Ion Caramitru…

- Marele actor si regizor Ion Caramitru a decedat astazi, informeaza Mediafax.Ion Caramitru avea 79 de ani.Zilele acestea, actorul Ion Caramitru trebuia sa se afle la Iasi pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Romanesc SFR .Ion Caramitru a fost actor de teatru si film, regizor si politician…

- In urma cu ani de zile, mai exact in 2008, Alex Velea a participat la „Dansez pentru tine”, celebra emisiune de la Pro TV, alaturi de Cristina Stoicescu. Cei doi au dansat pentru Cristina Ciobanașu, pentru a-i oferi ei și familiei sale un trai mai bun. De atunci, viața Cristinei Ciobanașu s-a schimbat…

- Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Rodica Popescu Bitanescu a raspuns la cele mai incomode intrebari. A facut dezvaluiri despre viața sa, dar și despre cel mai incitant subiect: de ce nu a avut copii. In varsta de 82 de ani, cu peste 60 de ani de activitate pe scena teatrului romanesc,…

- Indragitul jurnalist Florin Condurateanu a incetat din viata in urma unui stop cardio-respirator. Florin Condurațeanu, unul dintre cei mai indragiti jurnalisti din Romania, a murit luni, in urma unui stop cardio-respirator. In varsta de 77 de ani, Tutu, asa cum ii spuneau cei care il cunosteau, s-a…

- Sub egida Consiliului Judetean Prahova, Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” din Bucov, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, in colaborare cu Fundatia „Constantin Stere” Bucov, organizeaza astazi o serie de manifestari omagiale dedicate patriotului Constantin Stere. Acțiunile…

- Carmen Negoița a confirmat ca traiește o noua poveste de iubire. Fosta soție a lui Ionuț Negoița s-a afișat cu noul iubit pe rețelele de socializare. Este vorba despre Catalin Boboc.Carmen Negoița a fost casatorita cu Ionuț Negoița timp de 11 ani. In 2010, cei doi s-au separat legal. In tot acest timp,…

- Expozitia "Retroversibil", dedicata memoriei istoricului si criticului de arta Adina Nanu, a fost vernisata marti, in foaierul Salii Mici a Teatrului National din Bucuresti, in prezenta fiicei artistei, Unda Popp, a managerului Nationalului bucurestean, Ion Caramitru, si a rectorului UNArte, Catalin…