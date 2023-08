Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Iohannis a postat, duminica seara, o noua fotografie de profil pe Facebook. Ea apare pe Varful Moldoveanu, tinand in mana steagul Romaniei, iar președintele este in plan secund. Klaus Iohannis este cu spatele și pare a sta de vorba cu cațiva turiști aflați in zona. Carmen Iohannis, imbracata…

- Jurnalistul Paul Gabriel Andrei a postat un comentariu acid legat de prestația lui Gheboasa de la Untold, un delir vulgar. Ziaristul arata ca responsabilitatea de a nu permite minorilor sa asiste la astfel de scene revine in totalitate organizatorilor. Cand organizatorii nu respecta legea, trebuie sa…

- Peste 4.500 de hectare au ars in cateva ore pe insula spaniola La Palma din Insulele Canare (sud-vest), provocand evacuarea a 2.500 de locuitori, au anuntat autoritatile regionale, noteaza AFP. „Focul a avansat foarte repede. Vantul, clima, valul de caldura cu care ne-am confruntat, toate elementele…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți seara, 4 iulie, la Romania TV, ca a aflat ca Eduard Hellvig va demisiona de la conducerea Serviciului Roman de Informații cu puțin timp inaintea anunțului oficial și a precizat ca inca nu a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre succesorul lui Hellvig.„Nu…

- ”Se incheie o perioada tumultoasa, intensa si plina de provocari pentru mine. Am decis sa nu mai continui ca ministru al Energiei. Vreau sa le multumesc tuturor pentru suportul pe care mi l-au acordat pe parcursul a peste 3 ani si jumatate: presedintele Klaus Iohannis, presedintele PNL Nicolae Ciuca,…

- Cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Dusseldorf, Klaus Iohannis a declarat ca Romania a aratat, din nou, ca indeplinește criteriile pentru integrarea in Schengen. „Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, face un apel catre profesori sa revina la clase pentru a incheia cu bine acest an scolar, precizand ca discutiile asupra „problemelor legitime” din sistem trebuie sa continue, dar e vorba de viitorul copiilor. „Discutiile asupra problemelor legitime din sistem trebuie…

- Laviniu Lacusta, seful Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi, il roaga pe seful statului, Klaus Iohannis, sa intervina in conflictul dintre profesori si Guvern pentru a pune capat grevei care dureaza de o saptamana. "Il rog pe domnul Klaus Iohannis ca in calitatea de Sef…