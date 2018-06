Repede au trecut sase luni de la trecerea in nefiinta a Regelui Mihai. Parastasul a avut loc sambata in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges. Slujba a fost oficiata de un sobor de preoti in frunte cu arhiepiscopul Argesului si Muscelului, IPS...