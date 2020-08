Cine a fost Obi-Wan Kenobi al PIANULUI

Stiri pe aceeasi tema

- Pianistul american de origine evreiasca Leon Fleisher, care timp de 30 de ani a cantat la pian cu o singura mana, a murit duminica intr-un spital din Baltimore la varsta de 92 de ani, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de fiul sau, Julian, relateaza EFE. Fleisher (San Francisco, 1928) a inceput sa…

- Renumitul pianist american Leon Fleisher a murit, duminica, din cauza cancerului, la varsta de 92 de ani, informeaza BBC. Artistul s-a nascut in San Francisco, la 23 iulie 1928. El a inceput sa cante la pian la varsta de patru ani. La noua ani, a plecat in Europa pentru a studia alaturi de legendarul…

- Buddy, un ciobanesc german in varsta de sapte ani, s-a imbolnavit in aprilie, aproximativ in aceeasi perioada in care stapanul sau, Robert Mahoney, se vindeca de COVID-19. Cainele parea sa aiba nasul infundat si intampina dificultati de respiratie, iar starea lui de sanatate s-a deteriorat de-a lungul…

- Un tanar american in varsta de 25 de ani a incercat sa scape de o condamnare folosind un un certificat de deces fals dar o greșeala l-a dat de gol, potrivit procurorilor din districtul Nassau, New York, citați de CNN.Robert Berger, in varsta de 25 de ani, era acuzat de deținere de bunuri furate și…

- Baiatul in varsta de 14 ani a fost diagnosticat de la varsta de sapte ani cu o afectiune genetica la rinichi care in timp a progresat pana la insuficienta renala, acesta facand dializa de patru ani, de trei ori pe saptamana la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. „Din fericire pentru acest copil…

- "Un nou inger este alaturi de Dumnezeu in Paradis", a scris ea. "Sotul meu iubit a plecat in aceasta dimineata. A fost inconjurat cu dragoste de familia sa care i-a cantat si s-a rugat in timp ce parasea acest Pamant". Potrivit CNN, Nick Cordero s-a nascut in Canada in 1978 si a crescut in Ontario…

- Un barbat de culoare cu peste 100 de arestari la activ a fost reținut dupa ce a impins cu cruzime o femeie in varsta de 92 de ani, care a cazut și s-a lovit cu capul de un hidrant din Manhattan, SUA, a relatat Fox News.Imaginile arata un barbat de culoare care, din senin, impinge o femeie care venea…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca manifestantul septuagenar imbrancit si ranit de politisti la Buffalo, in statul New York, ar putea face parte dintr-o inscenare, relateaza AFP.