In perioada interbelica, Ungaria a fost condusa de Miklos Horthy, un fost comandant de marina in Imperiul Austro-Ungar, adept al anti-semitismului si convervatorismului. Horthy este unul dintre personajele controversate ale istoriei europene, fiind unul dintre ”vasalii” lui Hitler si liderul unei tari care a persectutat populatia locala in zonele ocupate.