- Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis ca Mihai Sora a reprezentat spiritul european de toleranta si umanism atunci cand unul dintre profesorii sai de la Universitate s-a orientat catre fascism, dar si cand sefii sai au promovat stalinismul extremist in Romania. "De-a lungul timpului, am avut ocazia…

- Cunoscutul filosof și eseist roman Mihai Șora a murit la varsta de 106 ani. Mihai Șora s-a nascut pe 7 noiembrie 1916 in satul Ianova din județul Timiș. El a fost casatorit de doua ori și are trei copii din prima casatorie. In 2014, la varsta de 98 de ani, s-a recasatorit cu scriitoarea Luiza Palanciuc-Șora.…

