Ivan Patzaichin s-a nascut pe 26 noiembrie 1949 in localitatea Mila 23 din Delta Dunarii. Si-a petrecut copilaria pe canelele Dunarii si a urmat o cariera in kaiac-canoe dupa ce a vazut o transmisiune la tv cu Vicol Calabiciov si Serghei Covaliov, doi canoisti nascuți in satul sau. Cei doi au castigat titlul mondial in 1966. In 1967, la varsta de 18 ani, Ivan Patzaichin a plecat in Bucuresti si s-a legitimat la Dinamo. Dupa un an a fost inclus in lotul national pentru Jocurile Olimpice de la Mexico City. La prima sa editie a JO, a castigat aurul olimpic, alaturi de Serghei Covaliov. Patru ani…