- O femeie de 49 de ani și un barbat de 50 de ani au fost gasiți luni morți intr-o locuința din localitatea Mischii, județul Dolj, anunța Mediafax.Potrivit IPJ Dolj, polițiștii din Pielesti au fost sesizati despre cele doua decese luni prin apel la 112 de un tanar de 27 de ani, din comuna Mischii.Deplasați…

- Tragedie in aceasta dimineața intr-o comuna din județul Dolj. Un barbat de 50 de ani din localitatea Urechești și-a ucis concubina, de 49 de ani, dupa care s-a sinucis. Vecinii celor doi sunt in stare de șoc.

- Un barbat in varsta de 66 ani si-a ucis sotia cu sange rece. Potrivit oamenilor legii, femeia de 61 de ani a fost injunghiata de soț de mai multe ori in regiunea gatului si a lasat-o sa zaca intr-o balta de sange in sera din curtea casei.

- O batrana din Vaslui a fost ucisa cu sange rece de nepoata ei. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de o vecina. Se pare ca femeia consumase bauturi alcoolice, iar in urma unei discuții nu a mai ținut cont de nimic și a comis oribila fapta. Vinovata a recunoscut crima și risca ani grei de inchisoare.

- Au aparut detalii șocante in cazul mezzosopranei Maria Macism Nicoara. Artista ar fi fost ucisa su cange rece, iar Profilierul FBI Mihaela Brooks și avocatul Artin Sarchizian vorbesc despre greșelile pe care le-au facut anchetatorii din Iași, deoarece exista foarte multe erori in dosar.

- Un barbat de 32 de ani, din comuna Dragoiesti, Ialomița, a fost reținut pentru omor, fiind suspectat ca și-a ucis iubita minora, de doar 16 ani. O cearta in cuplu s-a sfarșit tragic pentru o minora, care a fost ucisa de iubitul ei intr-un moment de furie. Politistii din Cosereni au fost sesizati, prin…

- Loredana, femeia care a fost ucisa in Mehedinți de catre soțul italian, a ajuns acasa. Trupul fara viața al acesteia a fost adus in locul natal ieri, in prima zi de Craciun, la scurt timp dupa apusul soarelui. Femeia va fi inmormantata intr-un sicriu alb.

- O femeie din Brooklyn, Statele Unite, mama a doi copii, a avut parte de un sfarșit crunt. Femeia se intorcea acasa de la o petrecere aniversara. Lizseh Casserely a fost injunghiata de catre un om al strazii, dupa ce s-a apropiat prea mult de cortul unde barbatul se adapostea.