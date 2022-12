Cine a fost Ioana Muresanu, fata de 19 ani care a murit în accidentul produs de un șofer drogat Sfarșit tragic pentru Ioana Mureșan, o tanara de 19 ani, care și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat, in Capitala. Accidentul s-a produs in momentul in care un sofer de 18 ani a pierdut controlul volanului și a lovit doua autoturisme parcate, in Sectorul 1 al Capitalei. In urma impactului, o tanara de 19 ani a murit. Inainte de a se urca la volan, tanarul a consumat substanțe interezise, mai exact opiu. Vestea morții Ioanei a fost un șoc pentru apropiați, care au transmis condoleanțe familiei. ”Ce absurd….Anul trecut a primit ingerașii de Craciun, anul acesta este unul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

