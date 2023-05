Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite, Sorin Bontea a folosit o amuleta ce i-a permis sa faca schimb de concurenți. Emoțiile au crescut și mai mult atunci cand atat el, cat și Florin Dumitrescu, au spart bombele și au descoperit ce amulete sunt in interior.

- Elena Ciot Monda, concurenta din echipa lui chef Catalin Scarlatescu, a fost eliminata in ediția 23 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 16 mai 2023. Chef Florin Dumitrescu și-a dat seama ce mișcare urmeaza sa fac chef Sorin Bontea, in curand.

- Mihaela Zahariea, soția lui Mario Zahariea din echipa lui chef Sorin Bontea, și-a luat prin surprindere colegii in ediția 23 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 16 mai 2023, cu „secretul” pe care il ascunde. Iata ce a povestit concurenta.

- Momente de tensiune maxima ieri seara, la Chefi la cuțite, pentru competitorii ramași in cursa: la finalul bootcamp-ului, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au nominalizat concurenții pe care i-au ales pentru a-și forma echipele. Emisiunea s-a impus ca lider de audiența pe toate…

- In aceasta seara, de la ora 20:30, la Antena 1, ringul preselecțiilor de la Chefi la cuțite va aduce un mix savuros de concurenți, iar jocul de amuleta ii va trece pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu printr-o noua proba solicitanta.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, concurentul de 35 de ani din Brașov cu o experiența culinara impresionanta. In aceeași ediție, Sorin Bontea a obținut o noua victorie la jocul de amuleta, care a fost de data aceasta jurizat de Horia Brenciu.

- Jurații se „lupta” pentru cea de a șasea amuleta! Chef Catalin Scarlatescu a avut un schimb de replici in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite cu colegii lui de la masa juriului, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Ce veste neașteptata le-a dat Gina Pistol.

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…