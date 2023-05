Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de aseara, 15 mai, de la Chefi la cuțite, un concurent din echipa lui Catalin Scarlatescu a parasit competiția, dupa primul battle. Este vorba despre Lino Golden. Acesta a gatit steak cu chipsuri de cartofi, dar nu a reușit sa-i impresioneze pe jurați. Iata ce a spus chef Catalin Scarlatescu…

- Battle-urile din sezonul 11 Chefi la Cuțite au inceput pentru cei trei chefi care iși coordoneaza echipele pentru a obține cele mai multe voturi din partea invitațiilor din fiecare ediție. In ediția 22, unul din cei mai indragiți artiști ai momentului a fost eliminat dupa ce a obținut cel mai mic pu

- S-a anunțat concurentul care a fost eliminat de la Chef la cuțite in edișia din aceasta seara a emisiunii. Au fost momente tensionate pentru echipa lui Catalin Scarlatescu. Mulți au obținut punctaje mici pentru ca nu au resoectat proba de la individuala.

- Lino Golden, concurentul din echipa lui chef Catalin Scarlatescu, a fost eliminat in ediția 22 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 15 mai 2023. Artistul a obținut cel mai pic punctaj din partea juraților.

- Chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu și-au adus acuzații neașteptate in ediția 22 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 15 mai 2023. In plus, Iustin Cimpeanu s-a „jucat” cu focul de fața cu chef Florin Dumitrescu.

- In ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1, Dumitru Paul Tudosescu a devenit cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu. Cine este concurentul și ce dezvaluiri neașteptate a facut despre el.

- In ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite am putut sa il vedem pe Moș Craciun și pe spiridușii sai. Acesta a pregatit o surpriza neașteptata pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…