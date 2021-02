Cine a fost Dragobete. Legendele de la care a pornit Ziua Îndrăgostiților la români Pe 24 februarie romanii, in special in zona de Sud a țarii, sarbatoresc de sute de ani Dragobetele, o zi asociata in tradiția populara cu dragostea și care este considerata Ziua Indragostiților in Romania. Dar cine a fost Dragobetele și ce legenda sta in spatele acestui misterios personaj din folclorul romanesc. Etnografii spun ca Dragobete era o divinitate din mitologia tracica, asimilat cu Eros (in mitologia greaca) sau Cupidon (in mitologia romana). Și numele aestuia era legat de dragoste. Potrivit etimologiei, Dragobete vine de la cuvintele slave vechi: „dragu”, adica „drag”, și „biti”, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

