- Deunazi, un prieten mi-a spus ca USR-ul trebuie sa isi gaseasca candidat la presedintie, sa avem si noi ce vota: „Iohannis e al doilea Constantinescu!“ Cum, in acest moment, presa de toate culorile e plina de critici la adresa lui Iohannis, ma intreb in ce masura aceste critici (sau atacuri) sunt sau…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, ordonanța de urgența pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, anunța Administrația Prezidențiala.

- UEFA a luat decizia astazi de a o exclude pe AC Milan din cupele europene pentru doua sezoane. Forul european a facut anunțul pe site-ul oficial. AC Milan se calificase in acest sezon in Europa League, insa din cauza nerespectarii far-play-ului financiar a fost sancționata cu excluderea din cupele europene.…

- Bani europeni pentru cercetare. Cercetatorii romani au șansa de a aplica mai ușor pentru fonduri europene. Programul Orizont 2020, care va deveni Orizont Europa, va facilita accesul la cele 800 de milioane de euro destinate cercetarii. In actualul exercițiu bugetar, peste 80 la suta dintre fondurile…

- Scandalul provocat de Ilie Nastase dupa ce a fost incatusat in urma unui control de rutina al politistilor de la rutiera este un caz de manual, o spun chiar politistii. Intervenția prompta a oamenilor legii este un model dupa ce, in trecut, polițiștii au șovait cand in fața lor, in stare de ebrietate,…

- In martie, ordonanța de urgența care privește declarația unica a intrat in vigoare. In cadrul unei conferințe, reprezentanți EY au spus cat trebuie sa platești daca nu o depui la timp.

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a lansat portalul unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurala, o platforma online dedicata furnizarii printr-un singur punct de acces a informatiilor utile privind fondurile europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Potrivit unui comunicat al…

- Franta si-a aparat sambata, la Sofia, proiectul fortei comune de interventie europeana, cu sustinerea Londrei, care va permite Marii Britanii sa-si faca simtita prezenta in Europa chiar si dupa iesirea din Uniunea Europeana, informeaza AFP. Citește și: Vești proaste pentru Laura Codruta Kovesi!…