- Rodri (28 de ani), inchizatorul Spaniei, a fost desemnat cel mai bun fotbalist de la Campionatul European din Germania, dupa ce ibericii s-au impus in fața Angliei, scor 2-1, in marea finala de la Berlin. Spania s-a impus la Berlin prin golurile marcare de Nico Williams și Mikel Oyarzabal și a caștigat…

- Alan Shearer, fostul mare atacant al naționalei Angliei, crede ca selecționerul Gareth Southgate nu va continua pe banca naționalei engleze, dupa finala EURO 2024. Anglia a pierdut a doua finala de EURO la rand. In 2021 a fost invinsa e Italia, la lovituri de departajare, iar acum a pierdut cu Spania,…

- Anglia a pierdut cu Spania in finala EURO 2024, scor 1-2. Presa din Albion a catalogat partida drept „o frangere de inima”. Anglia a egalat in finala EURO 2024 prin golul lui Cole Palmer, dupa ce Nico Williams deschisese scorul. Oyarzabal a adus victoria și trofeul, cu un gol in minutul 86. Ce scrie…

- Echipa naționala de fotbal a Spaniei este noua campioana europeana. „La Furia Roja” a invins in marea finala cu scorul de 2:1 echipa Angliei. Finala jucata pe stadionul Olympiastadion din Berlin a inceput sub semnul echilibrului. In minutul 12 Nico Williams a fost blocat de John Stones, iar din cornerul…

- Spania este noua campioana a Europei, dupa 2-1 (0-0) in finala cu Anglia. Nico Williams a deschis scorul, Cole Palmer a egalat pentru englezi iar Mikel Oyarzabal a stabilit scorul final in „superduelul” de la Berlin. Dupa o prima repriza echilibrata, Spania a deschis scorul prin Nico Williams, in minutul…

- McGregor crede ca Spania va invinge Anglia cu 3-1, dar a facut și un pariu pe victoria spaniolilor. El spera sa ciștige 3,7 milioane de euro de ziua sa. Pariul anterior al irlandezului pe golurile lui Ronaldo a eșuat, relateaza rbc.ru {{756025}}Fostul campion UFC, Conor McGregor, a declarat pe rețeaua…

- Echipa nationala a Spaniei a invins joi seara, la Gelsenkirchen, scor 1-0, echipa nationala a Italiei, detinatoarea trofeului, intr-un meci contand pentru grupa B a turneului final Euro 2024. Spaniolii s-au calificat in optimile de finala, scrie news.ro .