- Alerta sanitara dupa ce trei persoane care sacrificau pasari bolnave de gripa aviara ar fi contractat virusul. Este vorba despre angajații unei ferme care se confrunta in prezent cu un focar de gripa. Specialiștii avertizeaza ca orice noua mutație poate face virusul transmisibil interuman.

- 20 de sportivi romani concureaza la Concursul Țarilor Central Europene. La nicio luna de la organizarea Campionatelor Europene de natație pentru seniori, capitala Serbiei gazduiește o noua competiție internaționala.

- Ministrul va raspunde la toate intrebarile pensionarilor. Vom afla cele mai noi date din procesul de recalculare care se afla in plina desfașurare. Șefa de la munca va spune cați romani vor primi a doua majorare din luna septembrie și cați dintre ei raman cu pensia inghețata.Tot de la ora 21.00, Simona…

- In august, milioane de romani vor primi, prin poșta, un plic, iar Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a facut un anunț cu privire la pensii. Ce reprezinta adeverințele pe care le vor primi milioane de romani in ultima luna de vara. Ce reprezinta plicurile pe care le vor primi milioane de romani…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Turcia ca in cursul zilei de 29 iunie 2024, au fost inregistrate 44 de focare de incendii pe teritoriul acestei țari, 30 dintre acestea in zonele rurale și 14 in zone…

- 80 de pompieri romani se vor afla in Franța luna viitoare pentru a ajuta autoritațile locale la stingerea incendiilor de padure care ar putea aparea pe timpul verii. Misiunea pompierilor romani vizeaza reducerea timpului de raspuns in cazul unui incendiu de padure, eficientizarea activitații de pregatire…

- Peste 700 de copii au ajuns, intr-o singura zi, numai in Bucuresti la spital, cu probleme digestive si toxiinfectii alimentare. Principalele cauze sunt mancarea tinuta in caldura si apa din piscine. Febra si dureri abdominale, la copii Febra, durerile abdominale si varsaturile au adus-o in aceasta dimineata…

- ”Ma gandeam ca daca cineva imi spunea acum cinci ani ca voi lipi un afis cu mine care sa aiba inca o sigla pe langa sigla pe care o am in inima si o iubesc la fel ca si voi toti, sageata inconjurata de stelele Uniunii, ii spuneam ca e nebun. Dar atunci cand tara si lumea se schimba si cand provocarile…