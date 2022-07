Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare de situație in cazul barbatului care a murit, aseara, pe strada, langa Școala 10 din bacau, in urma unei altercații in trafic: procurorii recunosc faptul ca victima a fost lovita cu palmele și pumnii, dar spun ca moartea nu are legatura cu aceste lovituri. „La data de o6.o7.2o22, in jurul…

- La Biserica „Sfantul Voievod Ștefan cel Mare”, din Bacau, s-a deschis a treia ediție a Școlii de vara de arta naiva. Organizata in parteneriat cu Cercul de arta plastica „Terapia prin arta” de la Școala Populara de Arta, care funcționeaza insa la Clubul Pensionarilor din Bacau și este condus de pictorul…

- Viața e compusa din episoade iar acest lucru se rasfrange in orice domeniu de activitate. Acestui principiu s-a supus in aceste zile și Școala de Dans Adamas din Buhuși. In urma cu cațiva ani, mai mulți copii pașeau sfioși pragul Școlii de Dans Adams din Buhuși, pe vremea aceea nou inființata. Cu o…

- La Școala Gimnaziala din Sascut-Sat, din județul Bacau, invața aproximativ 175 de elevi, care de cateva saptamani beneficiaza de conditii normale de studiu, prin intermediul platformei HartaEdu.ro Despre școlile din mediul rural, mai ales cele din mici sate care par uitate de lume și autoritați, se…

- La data de 17 mai a.c, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata de catre o localnica de 51 de ani, despre faptul ca, fiul sau, de 21 de ani, a agresat-o fizic si a provocat scandal la domiciliu. Echipa operativa deplasata la fata locului a stabilit faptul ca, tanarul locuieste impreuna cu mama sa,…

- A fost finalizata amenajarea unui nou loc de joaca pentru copiii de la Gradinița cu program prelungit a Școlii ”Octavian Voicu” din municipiul Bacau. Cei 181 de preșcolari beneficiaza acum de cele mai bune condiții de petrecere a timpului alaturi de educatori. „Sumele alocate de municipiul Bacau au…

- In cursul zilei de joi, pe raza localitații Lețcani din județul Iași s-a produs un accident rutier grav. Un biciclist a fost acroșat de un autoturism. In urma impactului, barbatul a fost transportat la spital. Din pacate, biciclistul accidentat la Lețcani a murit. Biciclistul implicat in accidentul…

- Actorul Remus Margineanu a murit, la varsta de 84 de ani. Anuntul a fost facut de Teatrul National din Craiova, pe scena caruia actorul a urcat de nenumarate ori. Remus Margineanu, care a murit la o luna dupa ce a implinit 84 de ani, a fost fondatorul scolii de teatrul din Craiova. “Primim o veste […]…