- Dupa ce recent Brigitte a declarat ca s-a desparțit de Florin Pastrama, cei doi urmand sa semneze actele de divorț, iata ca au decis sa iși mai dea o șansa. Fosta soție a lui Ilie Nastase a povestit cum a avut loc impacarea cu Florin, alaturi de care traiește o poveste de dragoste de trei ani.„Atunci…

- Toata presa a vuit dupa ce mascații au descins la ei acasa. Florin Pastrama spune adevarul despre problemele pe care frații lui le au cu legea. Mai mult, Relu Pastrama, unul dintre frații reținuți , a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut prin momente grele in ultima perioada, iar recent, bruneta a declarat ca este decisa sa divorțeze de barbat, dupa ce acesta ar fi agresat-o fizic. Soțul ei insa, neaga acuzațiile, dar recunoaște ca a greșit fața de soția lui. „Am greșit in fața Domnului Iisus, am…

- Florin Pastrama vorbește despre agresiunile pentru care Brigitte, soția lui, in acuza. El marturisește ca a greșit fața de partenera sa de viața, insa precizeaza ca niciodata nu a dat in ea, ci doar a impins-o in gard.

- Brigitte și Florin Pastrama s-au impacat, iar cei doi au oferit un interviu pentru Antena Stars, acolo unde au vorbit despre motivele ce au dus la desparțirea. Ea susține ca separarea s-a produs dupa ce Florin Pastrama a vazut imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, iar frații din Biserica l-au…

- Carmen de la Salciua a intrat in atenția tuturor de curand! Artista a postat o fotografie in care aparea cu o burtica suspecta, astfel ca fanii nu au putut sa nu observe și s-au grabit sa traga concluzii singuri. A fost luata cu asalt de numeroase comentarii cu felicitari, insa recent a spus tot adevarul,…

- Lena și Gabi Enache au un singur vis mareț in viața. In exclusivitate pentru Antena Stars, soția fotbalistului a vorbit despre ce iși doresc ei, dar și despre faptul pentru care nu se vede in titulatura de „soție a unui fotbalist”.

- Mugur Mihaescu, zis și „Garcea” pe numele de scena, este printre cei mai amuzanți și indragiți actori de la noi din țara. In exclusivitate pentru Antena Stars, Garcea a oferit un interviu despre cum a fost copilaria lui.