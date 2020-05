Cine a făcut poza cu petrecerea din Guvern. Orban dă vina pe chelner Surse guvernamentale au dezvaluit pentru Adevarul cine ar fi autorul fotografiei cu petrecerea din Guvern, unde Orban și alți miniștri au fumat și au baut alcool intr-un birou. Consilierii premierului Orban i-au organizat o petrecere-surpriza, chiar la Guvern, la care au participat mai multi ministri si parlamentari PNL. „I-am cumparat un tort si apoi am […] The post Cine a facut poza cu petrecerea din Guvern. Orban da vina pe chelner appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

