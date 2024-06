Cine a devenit campionul Moldovei la baschet 

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima echipa naționala juvenila a Romaniei care va intra in competițiile continentale in aceasta vara, reprezentativa feminina U16, a efectuat vizita medicala și s-a deplasat la Alexandria, acolo unde are programate primele antrenamente din cadrul pregatirii centralizate pentru FIBA U16 Women’s EuroBasket…

- Bill Walton, care a fost cel mai valoros jucator (MVP) și dublu campion al NBA (National Basketball Association) din SUA, a murit luni, dupa o lupta indelungata cu cancerul.El avea 71 de ani. Era inconjurat de familie cand a decedat. El era cunoscut cu drag sub numele de "Big Red" pentru marimea și…

- Stephanie Frappart (40 de ani), arbitra de origine franceza, a fost escortata de poliție la finalul meciului Panathinaikos și Aris, scor 1-0. Finala Cupei Greciei a fost plina de dramatism: trei cartonașe roșii, iar golul victoriei a fost inscris in ultimul minut al meciului. Panathinaikos și Aris au…

- Echipa Școlii Sportive Specializate numarul 1 din Balți este noua campioana a Republicii Moldova la baschet feminin. Formația din nordul țarii a invins in marea finala gruparea BAM Gloria din Chișinau. Echipa Școlii Sportive Specializate din Balți și-a asigurat titlul de campioana grație victoriei obținute…

- Costel Galca (52 de ani), antrenorul Craiovei, a susținut conferința de presa premergatoare duelului dintre Rapid și Universitatea. Partida va avea loc luni, 29 aprilie, in etapa #7 din play-off. Rapid - Universitatea Craiova se joaca luni, 29 aprilie, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și…

- Antrenorul echipei UTA, Mircea Rednic, a fost ovaționat de intreg stadionul dupa partida cu Oțelul, caștigata cu 3-1 de gruparea aradeana. „I-am certat un pic... The post Mircea Rednic: „I-am certat un pic pe jucatori la pauza meciului” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- CSM CSU Constanta a castigat in premiera titlul de campioana nationala, dupa ce a invins-o pe FCC Baschet UAV Arad cu scorul de 71-56 (19-13, 18-11, 17-8, 17-24), marti seara, in deplasare, in al treilea meci al finalei Ligii Nationale de baschet feminin.

- CSM Targoviste a invins-o pe CSM Constanta cu 67-62, vineri seara, pe teren propriu, in meciul al doilea al semifinalei Ligii Nationale de baschet feminin. Cele doua echipe sunt la egalitate acum, 1-1, dupa ce echipa de la malul Marii Negre a castigat primul meci, cu 62-61. Gazdele, conduse de Juliunn…