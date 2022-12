Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sinaia a cumparat activele Teleferic Sinaia, astfel ca in statiune va exista, din acest sezon, skipass unic pentru transportul pe cablu. Instalatiile si cladirile aferente Teleferic Sinaia au fost cumparate de primarie cu suma de 2 milioane de euro, rezultatul major al acestei investitii fiind…

- Primaria Sinaia a cumparat activele Teleferic Sinaia, astfel ca in statiune va exista, din acest sezon, skipass unic pentru transportul pe cablu. Primarul de la Sinaia, Vlad Oprea, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca instalatiile si cladirile aferente Teleferic Sinaia au fost cumparate de primarie…

- - Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 500 de milioane de euro notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tranzacție uriașa de la final de an in Romania! Tocmai s-a anunțat finalizarea unei tranzacții impresionante. Un antreprenor roman preia ștafeta pentru un complex celebru. Este vorba despre suma de 7 milioane de euro, cea mai mare la nivel local din anul curent. Aceasta are potențialul de a transforma…

- In timp ce razboiul Rusiei in Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei de UE au condus la ruperea legaturilor comerciale tradiționale, poziția strategica a Moldovei este de mare importanța in asigurarea transportului și a continuarii fluxurilor comerciale din Ucraina catre Romania, catre Dunare prin…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, lansarea unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro pentru investitii de eficienta energetica, masura care vine in sprijinul autoritatilor locale afectate de criza energetica si care se confrunta cu cresteri de preturi la utilitati. „Bugetul…

- Reduceri de peste 360 de milioane de lei la 1,5 milioane de produse vor fi disponibile pe data de 11 noiembrie, ziua oficiala "Black Friday" in Romania, a anuntat, luni, retailerul online eMag, intr-o conferinta de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, urari de sanatate, fericire si bunastare comunitatilor evreiesti din tara noastra cu ocazia sarbatorii Ros Hasana, subliniind ca aceasta reprezinta un moment de reflectie asupra consolidarii unei societati tolerante si incluzive. “Ros Hasana reprezinta o…