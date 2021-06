Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul uefa.com recomanda microbistilor care vor fi prezenti la Bucuresti pentru cele patru meciuri din Campionatul European locuri de vizitat si lucruri „ce trebuie facute” pe perioada sederii, potrivit news.ro.Unsprezece orase vor gazdui meciuri in cadrul Euro - Amsterdam, Baku, Bucuresti, Budapesta,…

- Vaccinurile de la Pfizer/BioNTech si AstraZeneca/Oxford s-au dovedit a fi aproape la fel de eficiente impotriva variantei indiene a coronavirusului ca si variantei englezesti, conform unui studiu realizat de oamenii de știința britanici. Potrivit studiului PHE, realizat intre 5 aprilie si 16 mai, vaccinul…

- DJ-ul olandez Martin Garrix, alaturi de Bono & The Edge au lansat imnul oficial pentru Euro 2020, intitulat "We Are The People We’ve Been Waiting For" (Suntem oamenii pe care ii asteptam).Garrix a fost ales ca succesor al francezului David Guetta, care a compus imnul Euro-2016, conform news.roTurneul…

- The Weeknd va canta la BRIT Awards 2021, intr-un show inregistrat și difuzat in timpul ceremoniei care va avea loc pe 11 mai pe Arena O2 din Londra, scrie contactmusic.com. Și ceva „interesant”: cine dorește sa participe la show nu va purta masca, dar va fi testat. In plus, distanțarea sociala va fi…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman și-au pus din nou fanii din mediul online pe ganduri prin cele mai recente apariții. Celebrul actor și-a exprimat suferința in versuri, in fața fanilor, și a compus o melodie speciala și trista pentru fosta iubita, lucru ce i-a emoționat extrem de tare pe internauți,…

- Doua lucrari realizate de artistul roman Adrian Ghenie – “Self-Portrait in 1945” si “The Trip” – au fost adjudecate la Sotheby’s Hong Kong, pentru suma totala de 6,20 de milioane de euro. “Self-Portrait in 1945” este un ulei pe panza semnat si datat 2015 si provine din Nicodim Gallery, Los Angeles.…

- Cele 5.000 de bilete puse la dispozitia suporterilor pentru partida Olanda – Letonia, programata pe 27 martie la Amsterdam, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, s-au epuizat in doar 30 de minute. Anunțul a fost facut de Federatia olandeza de fotbal (KNVB), citata de L’Equipe. “Acest lucru demonstreaza…

- Agentia Europeana a Medicamentului(EMA) se declara „ferm convinsa” de beneficiile vaccinului AstraZeneca. Anunțul a fost facut, marti, de catre directoarea agentiei, Emer Cooke, in urma semnalarii unor posibile efecte secundare grave. Efectele adverse sunt nedovedite in acest moment. „Suntem in continuare…