- Vineri seara, 15 decembrie 2023, are loc marea finala Vocea Romaniei 2023. Doar patru concurenți au trecut de semifinale și se lupta pentru marele premiu de 100.00 de euro. Alex Maxim are 29 de ani și este unul dintre cei patru finaliști de la Vocea Romaniei 2023. Tanarul face parte din echipa lui Smiley,…

- Alex Maxim are 29 de ani și este uul dintre cei patru finaliști de la Vocea Romaniei 2023. Tanarul face parte din echipa lui Smiley, iar in aceasta seara lupta pentru premiul cel mare, in finala ce se va difuza la Pro Tv.De la cine a moștenit pasiunea pentru muzicaPasiunea pentru muzica a moștenit-o…

- Alexandra Capitanescu e printre cei 4 finaliști de la „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11. Tanara in varsta de 19 ani lupta pentru premiul cel mare al emisiunii de la Pro TV, premiu in valoare de 100.000 de euro.Patru concurenți se dueleaza vineri seara, de la 20.30, la Pro TV, in finala „Vocea Romaniei”…

- Cine caștiga 100.000 de euro la Vocea Romaniei 2023? In urma unei semifinale de senzație, transmisa vineri seara, in direct, de Pro TV, patru concurenți au reușit sa se califice in Finala Vocea Romaniei. Tinerii cantareți au dat tot ce au avut mai bun: prestație scenica și interpretare live la standarde…

- Vineri, 8 decembrie 2023, Pro TV a difuzat semifinala show-ului muzical Vocea Romaniei 2023. In cadrul ediției au fost desemnați concurenții care au ajuns in finala concursului, potrivit voturilor oferite de public. Numele care vor lupta pentru marele premiu in valoare de 100 de mii de euro. Lista finaliștilor…

- Vlad Musta și Alex Maxim au facut senzație pe scena de la Vocea Romaniei, amandoi avand doua voci de excepție. Jurații au fost uimiți de performanța celor doi tineri, iar Pavel Bartoș a ținut sa aminteasca un lucru foarte important. Vezi mai jos despre ce este vorba! Pavel Bartoș l-a pus pe ganduri…

- Fiul unui cantareț de muzica ușoara, din Iași, a determinat-o pe Irina Rimes sa afirme, in ediția de vineri seara, 29 septembrie, de la Vocea Romaniei 2023: „Aș lucra mai mult la tine”. Reacția antrenoarei a starnit hohote de ras in randul spectatorilor. „Mai, perverșilor”. Foto Fiul unui cantareț,…