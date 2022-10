Stiri pe aceeasi tema

- Cand au terminat de gatit farfuriile pentru cel de-al patrulea battle, concurenții de la Chefi la cuțite sezonul 10 au așteptat cu sufletul la gura verdictul adus de banda. Surpriza a fost mare atunci cand s-a descoperit cine a caștigat proba de gatit.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu momente de tensiune intre jurați. Cea care a starnit conflictul intre aceștia a fost chiar Gina Pistol, atunci cand le-a comunicat tema battle-ului din aceasta seara. Iata ce i-a enervat pe cei trei jurați.

- Dupa ce farfuriile au fost trimise la degustare, banda a inceput sa mearga și a adus un verdict neașteptat dupa proba de gatit. Concurenților și chefilor nu le-a venit sa creada cand au vazut cine a caștigat al treilea battle de la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20: 30. Dupa ce concurenții ramași in bootcamp trec și prin cea de-a doua proba eliminatorie, cei trei ași ai gastronomiei iși aleg concurenții potriviți…

- Ediția de aseara Chefi la cuțite, celebrul show culinar al postului Antena 1, a fost lider de piața. In seara aceasta, jurații au parte de o provocare inedita: sunt chemați la bancurile de lucru legați la ochi!

- Pasionat de cultura gastonimica, Andrei Mihalcea a venit hotarat sa ii dea gata pe cei trei chefi cu una dintre cele mai cunoscute rețete de oua din lume. Reacțiile lor au fost pe masura cand au vazut preparatul din farfurii.

- In aceasta ediție, jurații au fost impresionați de un concurent care a avut curajul sa gateasca un preparat deosebit. Pe langa curajul de a face aceasta alegere, Marian Maruzov a fost felicitat pentru felul in care a gatit și a primit o propunere de colaborare.

- Vincenzo Aiello, fostul concurent din sezoanele 8 și 9 Chefi la cuțite, nu mai arata deloc așa cum telespectatorii l-au cunoscut. Tanarul a trecut printr-o schimbare complet neașteptata de cand nu a mai aparut pe micile ecrane. Hai sa vezi cum arata acum.