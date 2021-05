Cine a câștigat premiul de orginalitate la Românii au talent. Ce surpriză: au obținut 10.000 de euro Marea finala a sezonului 11 Romanii au Talent a inceput, in aceasta seara, de la 20:30, a inceput in forța. De curand s-a aflat și cine a caștigat premiul de originalitate pus in joc, in valoare de 10.000 de euro. Art of Robots a caștigat premiul de originalitate in sezonul 11 Romanii au talent! Astfel, Art […] The post Cine a caștigat premiul de orginalitate la Romanii au talent. Ce surpriza: au obținut 10.000 de euro appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acum, 11 concurenți au reușit sa ajunga la inimile juraților și ale celor de acasa. Ana Maria Margean, GIM, Daria Batschi Beleca, Rareș Trufea, Remi Martin, Art of Robots, Filip Cioc, Duo Turkeev, Narcisa Ungureanu, Magitot și Dean Bowman sunt cei care vor oferi, in aceasta seara, un spectacol de neratat.…

- In aceasta seara, la Protv, va avea loc finala concursului Romanii au talent. Pentru marele premiu in valoare de 120.000 de euro vor concura: FILIP CIOC RARES TRUFEA REMI MARTIN GIM DARIA BATSCHI BELECA ANA MARIA MARGEAN ART OF ROBOTS NARCISA UNGUREANU DUO TURKEEV DEAN BOWMAN MAGITOT. Finalistul "Romanii…

- STOP VOT. Publicul a decis cine sunt marii finaliști ai celei de-a doua semifinale Romanii au Talent 2021. Cei cinci concurenți aleși sa treaca in etapa finala sunt: Remi Martin, Filip Cioc, Art of Robots, Propunerile juraților pentru premierul de 10.000 de euro pentru originalitate, dupa a doua etapa…

- „Romanii au talent” a ajuns in etapa galelor live! Vineri, 14 mai, a avut loc prima gala de acest tip. Producatorii, juratii si concurentii au respectat toate regulile impuse de pandemie si au adus in fata telespectatorilor momente inedite. 12 concurenti au urcat pe scena vineri seara, cu speranta obtinerii…

- Cei patru membri ai trupei ”Art of Robots” au intre 20 si 26 de ani si vin din Republica Kargaza. Baietii s-au intalnit pentru prima data cand s-au strans la aeroport, pentru a veni in Romania, la preselectiile filmate pentru ”Romanii au talent”.

- Vlad Ciobanu are doar 5 ani și a revenit din nou pe scena „ Romanii au talent ”, in ediția de luni, 15 martie, dupa ce anul trecut a caștigat premiul de originalitate, in valoare de 10.000 de euro. Felul in care a recitat poeziile i-a cucerit pe jurați. In ediția de luni, copilul a recitat o poezie…

- Editia de luni a show-ului "Romanii au talent" nu a mai adus niciun Golden Buzz, dar asta nu inseamna ca numerele de pe scena nu au fost spectaculoase. In plus, in fata membrilor juriului a defilat si cantareata Bianca Rus, fosta concurenta la "Bravo, ai stil! Celebrities".

- Ana-Maria Margean este cel mai nou „golden-buzz” de la Romanii au Talent. Numarul acesteia a fost atat de bun, incat a impresionat-o pe Andra, care a apasat butonul galben. „A fost cea mai buna zi din viața mea pana acum. Gestul Andrei este cel mai frumos marțișor care mi s-a daruit vreodata”, a marturisit…