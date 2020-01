Stiri pe aceeasi tema

- O pensionara din Satu Mare este castigatoarea marelui premiu in valoare de peste 4,8 milioane euro la tragerea Loto 6 49 din data de 22.12.2019.Cine nu joaca nu castiga Bafta pentru toti este mesajul pe care castigatoarea celui mai mare premiu de categoria I la jocul Loto 6 49, din anul 2019, a dorit…

- O pensionara din Satu Mare a revendicat, luni, un premiu in valoare de 4,8 milioane euro castigat la extragerea din ajunului Craciunului, informeaza un comunicat de presa transmis de Loteria Romana. "O pensionara din Satu Mare este castigatoarea marelui premiu in valoare de peste 4,8 milioane euro la…

- O pensionara din Satu Mare a caștigat cel mai mare premiu al Loteriei Romane din anul 2019. Cu toate ca iși incearca norocul de zece ani, femeia a marturisit ca, pentru extragerea din 22 decembrie, a facut o mica schimbare.

- Caștigatorul premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 27 octombrie, in valoare de 17.763.419,58 lei (peste 3,73 milioane euro), s-a prezentat joi la sediul Loteriei Romane, informeaza instituția, potrivit Mediafax.Jucatorul norocos are in jur de 45 de ani și este din Nasaud,…

- Este vorba despre un barbat de aproximativ 45 de ani din Nasaud, potrivit unui comunicat al Loteriei Romane. El a jucat un bilet la Joker cu patru numere alese la intamplare, alaturi de 7 si 9, numerele pe care le joaca de fiecare data. Biletul sau a fost castigator al premiului de categoria 1 la tragerea…

- LOTO 6/49. Norocosul roman s-a prezentat, in cursul zilei de astazi, la sediul central al Loteriei Romane. Acesta a castigat premiul de categoria I la tragerea Joker din 27 octombrie 2010, in valoare de aproape 18 milioane de lei (peste 3,73 milioane euro). LOTO 6/49. Barbatul a aflat…

- Un nasaudean a caștigat premiul cel mare la tragerea Joker a Loteriei Romane de duminica, 27 octombrie. Posesor al unui bilet Joker cu doar doua variante, care au costat doar 8,5 lei, acesta a caștigat 17,76 milioane de lei, adica 3,73 milioane de euro. La tragerea Joker de duminica, 27 octombrie…

- Un jucator din Bistrița-Nasaud, care a platit doar 8 lei pe un bilet, a caștigat, duminica, marele premiu la jocul Joker al Loteriei Romane.Este vorba despre despre un premiu de 3,7 milioane de euro. Caștigatorul a jucat doua variante, iar norocul i-a suras. Citește și: SONDAJ CURS…