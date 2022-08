Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru a facut un anunț de ultima ora despre finala saptamanii, din aceasta seara, de la Splash! Vedete la apa. Telespectatorii nici nu iși imagineaza de ce surprize de proporții vor avea parte in aceasta seara. Totodata, Ramona Olaru a dorit sa iși ceara scuze fața de telespectatori, dar stați…

- Doinița Oancea și Florin Pastrama sunt cei doi concurenți calificați in finala saptamanii de la „Splash! Vedete la apa!”. In aceasta seara, actrița Adriana Trandafir va oferi o lecție de viața impresionanta.Limite depașite, lacrimi de fericire si frica deopotriva, dans, energie buna și zambete, acestea…

- Inca o ediție Splash! Vedete la apa s-a incheiat, iar așa cum e regulamentul, exista doi caștigatori care vor merge mai departe in finala saptamanii. Cine au fost cei care merg mai departe in competiția de la Antena 1.

- A cincea ediție a emisiunii Splash! Vedete la apa a fost una plina de surprize, momente amuzante, ale caror protagonisti au fost Nea Marin si Catalin Cazacu, dar si multe emoții, in seara competiției. Totodata, a avut loc o premiera: s-au calificat trei concurenți in finala saptamanii, nu doi asa cum…

- Iata ca cea de-a cincea ediție de la Splash! Vedete la apa, sezonul 5, și-a ales caștigatorii. A fost o surpriza mare cand s-a aflat ca doi dintre concurenți au ieșit la egalitate, iar in marea finala a saptamanii vor merge 3 concurenți.

- Banel Nicolița (37 de ani), fostul fotbalist al celor de la FCSB, a caștigat ediția din aceasta saptamana a emisiunii „Splash! Vedete la apa”, de pe Antena 1. Banel a triumfat in cadrul celei de-a patra ediții „Splash! Vedete la apa!”. In emisiunea in care 6 vedete se intrec in sarituri spectaculoase…

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe p

- Cea de-a doua ediție a emisiunii Splash! Vedete la apa a fost plina de momente copleșitoare, insa și de multe zambete – unele dintre ele asigurate de cuplul comic format din Paula Chirila și Romica Țociu.