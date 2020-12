Stiri pe aceeasi tema

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare, potrivit Agerpres. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72%…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in Dolj, fiind urmat de PNL si Alianta USR-PLUS, conform rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) dupa centralizarea datelor din toate cele 531 sectii de votare. La Senat, PSD a primit in Dolj 45,86% din voturile valabil exprimate,…

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa centralizarea datelor din cele 601 sectii de votare. La Senat, Alianta USR PLUS a obtinut 29,9%, urmata de…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in Dolj, fiind urmat de PNL si Alianta USR-PLUS, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) dupa centralizarea datelor din toate cele 531 sectii de votare. La Senat, PSD a obtinut in Dolj 45,86% din voturile valabil exprimate,…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in Dolj, fiind urma de PNL si Alianta USR-PLUS, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) dupa centralizarea datelor din toate cele 531 sectii de votare. La Senat, PSD a obtinut in Dolj 45,86% din voturile…

- Biroul Politic Judetean al PNL Alba a validat, sambata, lista candidatilor pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. La Camera Deputatilor, lista PNL Alba este deschisa de Florin Roman. La Senat, primul pe lista este Sorin Bumb. Vezi și PNL Alba a numit un nou Birou Politic Local al municipiului…

- Consiliul reprezentanților unionali din județul Cluj a decis candidații Uniunii Democrate Maghiare din România pentru alegerile parlamentare. Astfel, Laszlo Attila a obținut susținerea partidului pentru un nou mandat în Senatul…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, luni seara, la Antena 3, ca rezultatele obținute de liberali la alegerile locale ofera baza de pornire pentru un scor care sa tinda spre 40% la alegerile parlamentare din decembrie.Rares Bogdan a spus ca PNL avea 1.068 de primari și acum are…